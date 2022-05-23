Народився в Ужгороді: прокуратура ідентифікувала комбрига РФ, який наказував убивати мешканців Харківщини

Ідентифіковано російського командира, що віддавав накази про обстріли на Харківщині, внаслідок яких загинула дитина.
Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова на своїй сторінці у фейсбуці.
Це Максімов Сергій Вікторович – командир 138-ї окремої мотострілецької бригади 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ.
“За іронією долі, народився полковник в Ужгороді на Закарпатті. Вбивати українців прибув на Харківщину.
У його підпорядкуванні перебували артилерійські та ракетні дивізіони з озброєнням. Тепер він – підозрюваний у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством”, – написала Венедіктова.
За її словами, прокурори Харківської обласної прокуратури та слідчі СБУ встановили, що 26 березня цей російський командир наказав підлеглим застосувати важку систему вогнеметного вогню “ТОС-1 Буратино” по житлових масивах селищ Мала Рогань та Вільхівка.
Вогонь запалювальними снарядами з установки вівся по будинках мирних мешканців. І Максімову було достовірно відомо, що там немає жодних військових об’єктів.
До того ж, як наголосила Венедіктова, застосування такої зброї у місцях зосередження цивільного населення взагалі заборонено міжнародним правом.
“У результаті атаки житлові будинки Малороганський ліцей та молокозавод були пошкоджені. Через обстріл мінно-вибухові травми отримала 13-річна дівчинка, від яких за кілька днів померла у лікарні“, – додала генпрокурорка.
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