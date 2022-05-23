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Народився в Ужгороді: прокуратура ідентифікувала комбрига РФ, який наказував убивати мешканців Харківщини

23/05/2022 21:56

Ідентифіковано російського командира, що віддавав накази про обстріли на Харківщині, внаслідок яких загинула дитина.

Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова на своїй сторінці у фейсбуці.

Це Максімов Сергій Вікторович – командир 138-ї окремої мотострілецької бригади 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ.

“За іронією долі, народився полковник в Ужгороді на Закарпатті. Вбивати українців прибув на Харківщину.

У його підпорядкуванні перебували артилерійські та ракетні дивізіони з озброєнням. Тепер він – підозрюваний у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством”, – написала Венедіктова.

За її словами, прокурори Харківської обласної прокуратури та слідчі СБУ встановили, що 26 березня цей російський командир наказав підлеглим застосувати важку систему вогнеметного вогню “ТОС-1 Буратино” по житлових масивах селищ Мала Рогань та Вільхівка.

Вогонь запалювальними снарядами з установки вівся по будинках мирних мешканців. І Максімову було достовірно відомо, що там немає жодних військових об’єктів.

До того ж, як наголосила Венедіктова, застосування такої зброї у місцях зосередження цивільного населення взагалі заборонено міжнародним правом.

“У результаті атаки житлові будинки Малороганський ліцей та молокозавод були пошкоджені. Через обстріл мінно-вибухові травми отримала 13-річна дівчинка, від яких за кілька днів померла у лікарні“, – додала генпрокурорка.

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