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Прокуратура ідентифікувала командира роти, який наказував вбивати цивільних на Київщині

20/05/2022 21:14

Прокуратура ідентифікувала командира роти 64-ї окремої мотострілецької бригади РФ, який наказував вбивати цивільних на Київщині.

Про це у п’ятницю, 20 травня, повідомила генпрокурор України Ірина Венедіктова. 

“Це 30-річний старший лейтенант Василь Литвиненко – командир роти 64 окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ ЗС РФ у складі 35 загальновійськової армії. Прокурори Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області спільно із поліцейськими викрили його у порушені законів та звичаїв війни, поєднаному з вбивством. Він був “старшим” під час окупації Липівки Бучанського району Київської області. Без його дозволу мешканці села не могли вийти з дому по воду. Він розпоряджався навіть тим, чи можна людям надавати меддопомогу”, – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що на виконання злочинних наказів командира роти, підлеглі військовослужбовці з автоматичної вогнепальної зброї поранили беззбройного цивільного чоловіка похилого віку прямо на його подвір’ї.
На цьому вони не зупинились – невдовзі загарбники вже з танку розстріляли будинок, де був поранений ними мешканець. Він згорів разом із рідним домом.

За словами Венедіктової, зараз встановлюються інші співучасники цих злочинів, а також причетність Литвиненка до поранення ще двох цивільних мешканок Липівки та руйнування 18 житлових будинків у селі.

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Україна

Прокуратура ідентифікувала командира роти, який наказував вбивати цивільних на Київщині

Прокуратура ідентифікувала командира роти 64-ї окремої мотострілецької бригади РФ, який наказував вбивати цивільних на Київщині. Про це у п’ятницю, 20 травня, повідомила генпрокурор України Ірина Венедіктова.  “Це 30-річний старший...

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