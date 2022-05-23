Громадяни України продовжують активно повертатися з-за кордону, – ДПСУ

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За даними Державної прикордонної служби, тенденція щодо збільшення кількості громадян, які повертаються до України, зберігається.

Про це в понеділок, 23 травня, інформує пресслужба ДПСУ.

За минулу добу прибули понад 47 тисяч осіб, з них майже 44 тисячі – українці.

Оформлено 162 вантажівки з гуманітарною допомогою.

З України минулої доби вибули понад 32 тисячі осіб. Понад 19 тисяч з них перетнули кордон із Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

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