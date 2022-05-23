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Підтверджена кількість убитих росіянами цивільних українців сягнула 4600, – Венедіктова

23/05/2022 14:10

Кількість підтверджених жертв серед мирного населення від російської збройної агресії досягла 4600 осіб, із них – 232 дитини.

Про це в понеділок, 23 травня, повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедиктова, передає “Інтерфакс-Україна”.

Вона зазначила, що цифра не включає втрати в окупованих містах (як Маріуполь, Волноваха, Ізюм тощо).

“Ці цифри не включають дані з тимчасово окупованих територій. Проте, що ми можемо спостерігати за супутниковими знімками та іншими джерелами, то ситуація там катастрофічна, (…) багато міст та селищ зруйновані вщент”, – сказала Венедіктова під час онлайн-виступу перед Всесвітнім економічним форумом, що проходить у швейцарському Давосі.

Генпрокурорка під час відкриття 23 травня виставки Russia War Crimes House у будівлі, яка багато років була російським домом у Давосі, наголосила, що військові злочини Росії підтверджуються вітчизняними та міжнародними розслідуваннями, журналістськими розслідуваннями, доповідями правозахисних організацій.

“Типові для звірств злочини з боку збройних сил РФ, задокументовані слідчими та прокуратурою, говорять про умисну ​​жорстокість і насильство щодо мирних жителів”, – наголосила Венедіктова.

За деякими даними, лише в одному тимчасово окупованому Маріуполі втрати серед мирного населення можуть сягати 20 тисяч людей.

Встановити істину поки що неможливо, адже територія окупована, а загарбники намагаються замести сліди: ховають загиблих місцевих жителів у траншеях.

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