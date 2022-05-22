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У Бучанському районі тракторист підірвався на міні. ФОТО

22/05/2022 11:39

На Київщині під час проведення польових робіт трактор наїхав на міну, внаслідок вибуху тракторист отримав поранення.

Про це ввечері в суботу повідомила пресслужба ДСНС.

“21 травня о 14:00 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про вибух на полі в селі Липівка, Макарівської селищної громади. До місця виклику направлено групу піротехнічних робіт ДСНС.
По прибуттю на місце виклику рятувальники вивільнити потерпілого та передали працівникам екстреної медичної допомоги. На місці події здійснено маркування небезпечної ділянки”, – розповіли в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Серед іншого, пресслужба показала фото протитанкової міни, готової до підриву, що розміщена в землі серед поля.

ДержНС нагадала, що “проїзд необстеженими польовими, лісовими дорогами або ділянками може коштувати життя”.

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Україна

У Бучанському районі тракторист підірвався на міні. ФОТО

На Київщині під час проведення польових робіт трактор наїхав на міну, внаслідок вибуху тракторист отримав поранення. Про це ввечері в суботу повідомила пресслужба ДСНС. “21 травня о 14:00 до...

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