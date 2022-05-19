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У Чернігівській області трактор підірвався на боєприпасі, водій травмований

19/05/2022 18:13

У Чернігівській області трактор підірвався на боєприпасі. В результаті вибуху водій отримав травму ноги.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у четвер, 19 травня.

“19 травня близько 12:00 до оперативно-координаційного центру ДСНС області надійшло повідомлення, що в лісовому масиві у Чернігівському районі, трактор наїхав на вибухонебезпечний предмет, внаслідок чого стався вибух. Водій отримав травму ноги, його доставлено до Чернігівської обласної лікарні”, – йдеться в повідомленні.

Для перевірки місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів до місця події виїхав розрахунок групи піротехнічних робіт ДСНС. Під час обстеження прилеглої території інших боєприпасів не знайшли.

Рятувальники попереджають, що зараз небезпечно:

  • з’їжджати на узбіччя доріг;
  • ходити в ліс, на водойми, поля, де проводились бойові дії;
  • наближатися до розбитої ворожої техніки;
  • заходити до покинутих споруд та будинків.

Якщо ж ви помітили підозрілий предмет – не можна до нього наближатися, а треба телефонувати на лінію – 101.

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