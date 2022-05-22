На Житомирщині СБУ затримала агента росіян, який намагався мобілізуватись до ЗСУ

Співробітники Служби безпеки України на Житомирщині викрили та затримали російського агента, який в окупації сприяв загарбникам, а надалі намагався проникнути до лав бойового підрозділу ЗСУ.
Про це йдеться у зведенні СБУ в неділю, 22 травня.
“На Житомирщині СБУ затримала російського агента, який хотів призватися до бойового підрозділу ЗСУ для розвідувально-підривної діяльності на користь окупантів”, – сказано в повідомленні.
Встановлено, що мешканець Київщини був завербований ворогом на початку повномасштабної агресії РФ. Під час тимчасової окупації одного з населених пунктів він орієнтував загарбників на місцевості, збирав дані про дислокацію українських військ і давав “наводку” щодо адрес проживання колишніх учасників АТО/ООС.
Крім цього, зловмисник “підказував” окупантам місця для прихованого розміщення ворожої техніки поблизу соціальної інфраструктури та житлових будинків.
“Після деокупації населеного пункту російський агент отримав інше завдання і добровільно звернувся до місцевого військкомату щодо призову та зарахування до однієї з військових частин. Втім співробітники СБУ викрили ці плани і затримали зрадника”, – розповіли в спецслужбі.
Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Читайте також:
У Києві до суду передали справу на колаборанта з лікарні
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!