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На Житомирщині СБУ затримала агента росіян, який намагався мобілізуватись до ЗСУ

22/05/2022 14:34

Співробітники Служби безпеки України на Житомирщині викрили та затримали російського агента, який в окупації сприяв загарбникам, а надалі намагався проникнути до лав бойового підрозділу ЗСУ.

Про це йдеться у зведенні СБУ в неділю, 22 травня.

“На Житомирщині СБУ затримала російського агента, який хотів призватися до бойового підрозділу ЗСУ для розвідувально-підривної діяльності на користь окупантів”, – сказано в повідомленні.

Встановлено, що мешканець Київщини був завербований ворогом на початку повномасштабної агресії РФ. Під час тимчасової окупації одного з населених пунктів він орієнтував загарбників на місцевості, збирав дані про дислокацію українських військ і давав “наводку” щодо адрес проживання колишніх учасників АТО/ООС.

Крім цього, зловмисник “підказував” окупантам місця для прихованого розміщення ворожої техніки поблизу соціальної інфраструктури та житлових будинків.

“Після деокупації населеного пункту російський агент отримав інше завдання і добровільно звернувся до місцевого військкомату щодо призову та зарахування до однієї з військових частин. Втім співробітники СБУ викрили ці плани і затримали зрадника”, – розповіли в спецслужбі.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Україна

На Житомирщині СБУ затримала агента росіян, який намагався мобілізуватись до ЗСУ

Співробітники Служби безпеки України на Житомирщині викрили та затримали російського агента, який в окупації сприяв загарбникам, а надалі намагався проникнути до лав бойового підрозділу ЗСУ. Про це йдеться у...

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