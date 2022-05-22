У Києві до суду передали справу на колаборанта з лікарні

У Києві до суду направлено обвинувальний акт щодо посадовця однієї зі столичних лікарень, якого СБУ викрила на співпраці з окупантами.
Про це йдеться у зведенні пресцентру Служби безпеки України 22 травня.
За даними слідства, посадовець у лікарні “агітував персонал медзакладу підтримати загарбників, у тому числі продуктами харчування, закликав «здавати» ворогу виявлені позиції українських захисників у регіоні”.
“У разі окупації України представники російських спецслужб обіцяли колаборанту керівну посаду в МОЗ”, – розповіли в СБУ.
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