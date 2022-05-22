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Ердоган назвав умови, за яких Туреччина погодиться на вступ у НАТО Швеції та Фінляндії

22/05/2022 13:06

Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина підтримає вступ Швеції та Фінляндії в НАТО, якщо ці держави врахують її інтереси.

Про це він сказав у телефонній розмові з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом, інформує сайт турецького президента.

“Запевнивши, що Туреччина щиро підтримує політику НАТО “відчинених дверей”, президент Ердоган водночас зазначив: питання вступу Швеції та Фінляндії пов’язане зі ставленням цих держав до життєво важливих інтересів Туреччини та її національної безпеки”, – зазначається в повідомленні.

Ердоган також наголосив, що Анкара “не може позитивно ставитися до членства Швеції та Фінляндії в НАТО, поки ці країни не продемонструють солідарність із Туреччиною щодо фундаментальних питань, особливо в боротьбі з тероризмом”.

Як писала “Новинарня“, раніше Ердоган попереджав, що Туреччина не підтримає заявки Швеції та Фінляндії на вступ у Північноатлантичний Альянс.

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