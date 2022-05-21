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Від сьогодні НБУ скасував обмеження курсу для продажу готівкової валюти в банках

21/05/2022 10:15

Національний банк України з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким комерційні банки продають готівкову валюту.

Про це напередодні повідомила пресслужба Нацбанку.

Досі курс він не міг відхилятися на понад 10% від офіційно встановленого регулятором, тепер обмеження скасовано.

Також скасовано аналогічні обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном.

Водночас офіційний курс гривні до долара залишається фіксованим – на рівні 29,25 грн/долар.

“Зняття обмежень на встановлення курсів, за якими банки продають валюту населенню, поліпшить умови роботи легальних суб’єктів ринку. Це сприятиме посиленню конкуренції, підвищенню ліквідності легального сегмента та зменшенню обсягу нелегальних операцій”, – зазначив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Він додав, що це зробить валютний ринок стійкішим та сприятиме зниженню амплітуди курсових коливань у його готівковому сегменті

Крім того, НБУ тимчасово зменшив щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 тис. грн в еквіваленті (досі дозволялося знімати 100 тис. грн). Регулятор вважає, що це дозволить знизити ризики непродуктивного відпливу капіталу, зменшити можливості для спекуляцій та обходу валютних обмежень, а відтак “захистити міжнародні резерви України”.

Водночас ліміт на зняття готівки з валютних рахунків незмінний – 100 тис. грн в еквіваленті.

Зміни не стосуються використання карток за кордоном для оплати товарів чи послуг.

Національний банк також заборонив банкам проводити операції, що порушують вже запроваджені обмеження або сприяють їхньому уникненню. Наприклад, переказувати кошти з метою надання кредитів нерезидентам (крім фінансових установ), надавати кредити юрособам у гривні для погашення кредитів в іноземній валюті, а також змінювати валюту виконання кредитних договорів, укладених з юрособами (крім банків), з іноземної валюти на гривню.

Як зазначає “Економічна правда”, вартість американської валюти у небанківських обмінниках за останній тиждень виросла на 2-3 грн. В НБУ пов’язують це із запровадженими валютними обмеженнями та мають намір вплинути на цей курс.

Національний банк дозволив банкам продавати населенню готівкову іноземну валюту з 14 квітня, доти із 24 лютого це було заборонено.

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Україна

Від сьогодні НБУ скасував обмеження курсу для продажу готівкової валюти в банках

Національний банк України з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким комерційні банки продають готівкову валюту. Про це напередодні повідомила пресслужба Нацбанку. Досі курс він не міг відхилятися...

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