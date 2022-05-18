На окупованій Донеччині рашисти “націоналізують” готівку та цінності з банківських установ, – ГУР

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Російські загарбники намагаються контролювати важливі об’єкти інфраструктури та установи фінансово-банківської системи на тимчасово окупованих територіях Донецької області та пробують приєднати до так званої “ДНР”.

Про це в середу, 18 травня, інформує пресслужба Головного управління розвідки МОУ.

Так званий “державний комітет оборони “ДНР” під головуванням маріонетки Кремля Дмитра Пушиліна прийняв рішення про “націоналізацію” стратегічних підприємств. Під цю “процедуру” підпадають і всі цінності, виявлені у банківських сейфах та платіжних терміналах.

Також окупанти намагаються налагодити роботу критично важливих закладів інфраструктури, відряджаючи на них “перевірені кадри”.

Втім, масова мобілізація, проведена так званою “ДНР” спричинила гострий дефіцит співробітників на більшості об’єктів тимчасово окупованих територій.

Зокрема, керівництво “Донецької залізниці” звернулось до окупаційних адміністрацій з проханням демобілізувати їхніх співробітників для виконання невідкладних заходів з ремонту та обслуговування залізничної інфраструктури.

Натомість, “влада” “ДНР” за відсутності мобілізаційного ресурсу, відправляє на війну не тільки співробітників стратегічних підприємств, але й студентів закладів вищої освіти, людей з хронічними хворобами та навіть інвалідів.

У межах політики економії фінансових ресурсів, окупанти зменшують для “мобілізованих” заробітну плату за основним місцем роботи.

Працедавцям дозволили нараховувати їм так званий “голий” оклад без жодних надбавок та премій. Що значно менше від звичного середньомісячного заробітку.

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