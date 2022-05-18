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У Києві СБУ затримала засновників ІТ-компанії, що допомагали окупантам

18/05/2022 15:41

Правоохоронці викрила двох засновників однієї з київських ІТ-компаній, які постачали окупантам програмне забезпечення та оргтехніку.

Про це в середу, 18 травня, інформує пресцентр Служби безпеки України.

Зазначається, що серед їхніх замовників були представники так званого “силового блоку “ДНР”.

“Встановлено, що злочинну діяльність організували двоє мешканців Донеччини, які у 2014 році прибули до Києва та налагодили бізнес у сфері інформаційних технологій.

Вони відкрили свої дочірні структури у Москві, Санкт-Петербурзі та у тимчасово окупованому Донецьку. І продовжували співпрацю з окупантами після повномасштабної агресії Російської Федерації. Щомісяця «прибутки» колаборантів становили більше 4 млн грн“, – йдеться в повідомленні.

Зараз їх затримано, проводяться усі необхідні слідчо-оперативні заходи.

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Україна

У Києві СБУ затримала засновників ІТ-компанії, що допомагали окупантам

Правоохоронці викрила двох засновників однієї з київських ІТ-компаній, які постачали окупантам програмне забезпечення та оргтехніку. Про це в середу, 18 травня, інформує пресцентр Служби безпеки України. Зазначається, що серед...

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