Серед російських військових в Україні є багато наркоманів, деякі з них – ще й на керівних посадах. ПЕРЕХОПЛЕННЯ СБУ

Серед російських загарбників в Україні повно наркоманів. Дехто займає керівні посади і вимагає від підлеглих діставати наркотики.
Судячи з усього, це єдине, що тримає ворожу армію в тонусі на війні в Україні. Причому, як свідчить нове перехоплення СБУ, заборонену речовину завозять відкрито.
“Попроси у Гурдина, чтоб он забрал наркоту и свою тоже сюда привез! Наркоту, которую нам выдали. Чтоб он забрал и свою тоже привез”, – говорить окупант своїй дружині.
Він додає, що в них є “общак”, з якого ще треба взяти кошти на закупівлю коньяку.
“Тож «добовий раціон» російських загарбників виглядає… досить незвично”, – зазначають у СБУ.
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