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Серед російських військових в Україні є багато наркоманів, деякі з них – ще й на керівних посадах. ПЕРЕХОПЛЕННЯ СБУ

20/05/2022 18:27

Серед російських загарбників в Україні повно наркоманів. Дехто займає керівні посади і вимагає від підлеглих діставати наркотики.

Судячи з усього, це єдине, що тримає ворожу армію в тонусі на війні в Україні. Причому, як свідчить нове перехоплення СБУ, заборонену речовину завозять відкрито.

“Попроси у Гурдина, чтоб он забрал наркоту и свою тоже сюда привез! Наркоту, которую нам выдали. Чтоб он забрал и свою тоже привез”, – говорить окупант своїй дружині.

Він додає, що в них є “общак”, з якого ще треба взяти кошти на закупівлю коньяку.

“Тож «добовий раціон» російських загарбників виглядає… досить незвично”, – зазначають у СБУ.

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