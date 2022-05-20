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Росіяни знову будують переправу через Сіверський Донець, – ГШ

20/05/2022 19:15

Російські військові готуються до нової спроби форсувати річку Сіверський Донець.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у п’ятницю, 20 травня.

Зазначається, що нова спроба окупантів готується в Ізюмському районі Харківщини.

“За наявною інформацією, в районі населеного пункту Яремівка противник намагається навести понтонну переправу через річку Сіверський Донець”, – ідеться в повідомленні.

На тимчасово зайнятих територіях Харківської області ворог продовжує блокувати роботу українських операторів стільникового зв’язку, здійснює розповсюдження пропагандистських матеріалів, намагається налагодити трансляцію російських теле- та радіоканалів, додали в ГШ.

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