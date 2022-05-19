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Кладовище ворожих танків: відео наслідків провальної переправи окупантів через Сіверський Донець

19/05/2022 15:24

У мережі з’явилися кадри з місця, де Збройні сили України розбили росіян при спробі переправи через річку Сіверський Донець на Луганщині. Там окупанти 11 травня втратили понад 80 одиниць техніки.

Як передає “Новинарня“,  відповідне відео в четвер, 19 травня, опублікував проєкт “Український свідок”.

З 5 по 12 травня окупанти хотіли перейти річку Сіверський Донець, задіявши танковий полк.

На кадрах видно, що залишилося від російських танків. На деяких – білі написи ZOV, на інших буква O.

Спроби форсування Сіверського Донця російськими військами припинилося 13 травня.

Нагадаємо, при спробі переправи через річку Сіверський Донець 11 травня російська армія втратила 485 військовослужбовців 74-ї мотострілецької бригади із направлених туди 550-ти (тобто 88%), також понад 80 одиниць техніки РФ було пошкоджено.

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