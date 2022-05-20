На Сумщині затримали чоловіка за поширення комуністичної символіки, – Нацполіція

Фото: поліція Сумщини

На Сумщині правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який поширював комуністичну символіку.

Про це повідомила пресслужба поліції Сумської області в п’ятницю, 20 травня.

“До працівників Роменського районного відділу поліції надійшла оперативна інформація про те, що поблизу одного з охоронюваних об’єктів в місті ходить підозрілий чоловік. Тож невідомого знайшли та для перевірки доправили до місцевого відділу поліції”, – розповіли правоохоронці.

Поліція затримала жителя Волноваського району Донеччини, який поширював серед знайомих зображення із символікою комуністичного тоталітарного режиму. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження та вже повідомили чоловіку про підозру. Затриманому загрожує обмеження волі до п’яти років або ж позбавлення волі на аналогічний термін із конфіскацією майна або без неї.

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