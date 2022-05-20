Home / Україна / Межа закону / На Сумщині затримали чоловіка за поширення комуністичної символіки, – Нацполіція

На Сумщині затримали чоловіка за поширення комуністичної символіки, – Нацполіція

20/05/2022 17:49

На Сумщині правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який поширював  комуністичну символіку.

Про це повідомила пресслужба поліції Сумської області в п’ятницю, 20 травня.

“До працівників Роменського районного відділу поліції надійшла оперативна інформація про те, що поблизу одного з охоронюваних об’єктів в місті ходить підозрілий чоловік. Тож невідомого знайшли та для перевірки доправили до місцевого відділу поліції”, – розповіли правоохоронці.

Поліція затримала жителя Волноваського району Донеччини, який поширював серед знайомих зображення із символікою комуністичного тоталітарного режиму.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження та вже повідомили чоловіку про підозру. Затриманому загрожує обмеження волі до п’яти років або ж позбавлення волі на аналогічний термін із конфіскацією майна або без неї.

Читайте також:
У Берліні на 8-9 травня заборонили українську символіку

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На Сумщині затримали чоловіка за поширення комуністичної символіки, – Нацполіція

На Сумщині правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який поширював  комуністичну символіку. Про це повідомила пресслужба поліції Сумської області в п’ятницю, 20 травня. “До працівників Роменського районного відділу поліції надійшла оперативна інформація...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse