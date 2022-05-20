Київську область повністю розміновано, – ОПУ

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За даними офісу президента, сапери завершили розмінування на деокупованих територіях Київської області.

Про це на брифінгу у п’ятницю, 20 травня, повідомив заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко

“Повністю завершено розмінування Київської області. Відновлено електропостачання на 100% Київської області. Роботи тривали 45 днів замість запланованих 60. До відновлювальних робіт було залучено понад 1 тисячу працівників з різних регіонів України. Живлення відновили в більше як 265 тисяч абонентів”, – йдеться в повідомленні.

У Мотижині Київської області планують відновити ліцей, який працював 50 років, до 1 вересня.

В Андріївці Макарівського району розпочали поточний ремонт покриття на дахах близько 50 будинків. Крім того, вже відновили частково зв’язок та інтернет, повністю запустили газо- й електропостачання.

Київська обласна військова адміністрація спільно з представниками центральних служб розробила дорожню карту з відновлення житла для людей в населених пунктах, де російські окупанти знищили забудову.

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