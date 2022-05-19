Зеленський: Остання стадія війни буде найкривавішою. Я не можу сьогодні кричати “повертайтесь додому”

Президент Володимир Зеленський вважає, що фінальна стадія війни, яка попереду, буде найскладнішою і найкривавішою, і він поки не може закликати українських біженців повертатися з-за кордону додому.

Про це Зеленський сказав під час онлайн-спілкування зі студентами та ректорами українських ВНЗ в четвер, 19 травня.

“Фінальна стадія найскладніша, найкривавіша, вона є. Ми не можемо відмежуватися і сказати: “Все, війна закінчилась”. Я вам скажу відверто, що в Києві після деокупації Київської області є таке відчуття, що все, ніякої війни немає. До того моменту, коли не летять ракети”, – сказав президент.

Водночас Зеленський наголосив, що люди бачать, що країна оживає, і пообіцяв, що “так воно й буде”.

всім, хто за кордоном. Тому що війна не закінчилась. Це поки що вибір кожної людини”, – наголосив глава держави.

При цьому він запевнив, що після завершення війни Україна приділятиме велику увагу питанню безпеки.

“Країну, а особливо інфраструктуру щодо безпеки ми будемо будувати на рівні Ізраїлю та інших провідних країн. Де люди зрозуміли, що поруч з ними хтось такий живе, від кого може бути лихо в будь-який момент”, – сказав президент.

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