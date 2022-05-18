UNITED 24: Зеленський указом передбачив для іноземних донорів “єдине вікно” та ще одну платформу державного іномовлення

Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо заснування національного бренду “UNITED 24”, який допомагав би міжнародним партнерам і донорам підтримувати Україну фінансово, та визначив напрямки цього проєкту.
Указ №344/2022 “Про невідкладні заходи щодо обʼєднання зусиль для підтримки України” датований 17 травня та розміщений на сайті глави держави.
Цим документом Зеленський “підтримав ініціативу” щодо заснування національного бренду “UNITED 24” “для обʼєднання зусиль міжнародних партнерів, донорів, благодійників щодо підтримки України в захисті її незалежності, територіальної цілісності та суверенітету, а також у повоєнному відновленні”.
Кабінету Міністрів доручено забезпечити розробку концепції національного бренду “UNITED 24” і проведення відповідної інформаційної кампанії в Україні та за кордоном.
Також на рівні уряду передбачено запровадження в рамках “UNITED 24” “єдиного вікна” для пожертв від благодійних організацій, міжнародних партнерів та громадян з метою підтримки України, зокрема за такими напрямками, як:
Крім іншого, “для прискорення інтеграції України в міжнародний цифровий простір” передбачено “створення нової мультимедійної платформи, державного іномовлення “UNITED 24” для забезпечення щоденного інформування міжнародної спільноти про реальний стан безпекової ситуації та події в Україні, а також протидії російській пропаганді.
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