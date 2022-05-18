UNITED 24: Зеленський указом передбачив для іноземних донорів “єдине вікно” та ще одну платформу державного іномовлення

Цим документом Зеленський “підтримав ініціативу” щодо заснування національного бренду “UNITED 24” “для обʼєднання зусиль міжнародних партнерів, донорів, благодійників щодо підтримки України в захисті її незалежності, територіальної цілісності та суверенітету, а також у повоєнному відновленні”.

Кабінету Міністрів доручено забезпечити розробку концепції національного бренду “UNITED 24” і проведення відповідної інформаційної кампанії в Україні та за кордоном.

Також на рівні уряду передбачено запровадження в рамках “UNITED 24” “єдиного вікна” для пожертв від благодійних організацій, міжнародних партнерів та громадян з метою підтримки України, зокрема за такими напрямками, як:

допомога Збройним Силам України;

гуманітарна, медична допомога і допомога дітям;

відновлення інфраструктури;

цифрова та інформаційна протидія збройній агресії.

Крім іншого, “для прискорення інтеграції України в міжнародний цифровий простір” передбачено “створення нової мультимедійної платформи, державного іномовлення “UNITED 24” для забезпечення щоденного інформування міжнародної спільноти про реальний стан безпекової ситуації та події в Україні, а також протидії російській пропаганді.

Читайте також:

Україна запускає глобальну ініціативу United24