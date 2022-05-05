Україна запускає глобальну ініціативу United24

В Україні запрацював сайт для збору коштів на підтримку нашої держави в рамках глобального проєкту United24.

Про це вранці в четвер, 5 травня, повідомив президент Володимир Зеленський.

“Запускаємо глобальну ініціативу United24. Перша її складова – онлайн-платформа для збору коштів на підтримку України. Невдовзі до неї долучаться інші проєкти й програми. Зробити донейт можна в один клік із будь-якої країни світу. Приєднуйтеся до United24! Розкажіть про ініціативу друзям. Разом ми сильніші! Разом переможемо!”, – наголосив глава держави.

Кошти розподіляються за трьома напрямами допомоги:

оборона та розмінування;

гуманітарна та медична допомога;

відбудова України.

Усі кошти надходитимуть на рахунки Національного банку України, закріплені за профільними міністерствами: оборони, охорони здоров’я, інфраструктури.

НБУ надаватиме звітність про надходження благодійних внесків через United24 кожні 24 години. Профільні відомства звітуватимуть про призначення внесків щотижня.

Щоб зробити донейт, потрібно перейти сайт платформи u24.gov.ua.

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