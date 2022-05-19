Заходи з евакуації українських військових з Маріуполя тривають, – Генштаб

Заходи з евакуації українських військових із Маріуполя продовжуються.
Про це на брифінгу у четвер, 19 травня, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.
“На Маріупольському напрямку інтенсивність бойових дій знижена. Наразі тривають заходи щодо евакуації наших героїв”, – сказав Громов на брифінгу в Медіацентрі “Україна”.
На запитання про те, чи становить евакуація українських військових із заводу “Азовсталь” на підконтрольну російським військам територію ризик їхньому життю, Громов зазначив, що Україна вірить у те, що слово, дане РФ, буде виконано.
“Ми знаємо, що ворог наш підступний, але віримо в те, що слово, дане ними, буде виконано”, – наголосив він.
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