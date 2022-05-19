Військові показали застосування ПЗРК “Перун” по ворожих “Орланах”. ВІДЕО

Українські військовослужбовці показали застосування переносних зенітно-ракетних комплексів “Перун” по російських безпілотниках “Орлан-10”. Два ворожі дрони приземлені.
Відео поширила пресслужба Командування ДШВ ЗСУ у четвер, 19 травня.
“На відео зафіксовано застосування сучасного переносного зенітно-ракетного комплексу “Перун” військовослужбовцями підрозділів протиповітряної оборони 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ та представників територіальної оборони. Зокрема, нещодавно завдячуючи злагодженій роботі в одному з районів ведення бойових дій, ними було назавжди приземлено два багатоцільових безпілотних авіаційних комплексів “Орлан-10”, – йдеться в повідомленні.
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