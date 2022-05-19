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ПС ЗСУ з неба знищили скупчення ворожої техніки, а з землі – російський Су-34

19/05/2022 03:18

18 травня ударна авіація Повітряних сил ЗСУ під прикриттям винищувачів завдала ударів по скупченню ворожої техніки. За попередніми даними, знищено близько 20 броньованих машин, живу силу та боєприпаси ворога.

Про це повідомила пресслужба командування ПС.

За її даними, за добу середи підрозділами зенітних ракетних військ на Дніпропетровщині було знищено крилату ракету, а на Харківщині – винищувач-бомбардувальник Су-34.

“Дані перехопленого радіообміну свідчать, що загорівся двигун російського літака і пілоти катапультувались”, – уточнили в ПС ЗСУ.

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