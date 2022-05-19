Home / Світ / Європа / Прем’єр Польщі закликав ізолювати Путіна, а не “зберегти йому лице”

Прем’єр Польщі закликав ізолювати Путіна, а не “зберегти йому лице”

19/05/2022 12:44

Битва за Україну вирішуватиме майбутнє нинішньої епохи. Тож президента Росії Володимира Путіна потрібно ізолювати, а не “зберегти йому обличчя”, а ідеологія “русского мира” має бути ліквідована.

Про це в четвер, 19 травня, заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає “Укрінформ”.

Він наголосив, що трагедія мирного населення в Бучі чи Маріуполі й останні події в Україні повинні всіх розбудити від летаргічного сну і відкинути колишні омани.

Моравецький звернув увагу, що на міжнародній арені спостерігаються спроби “зберегти обличчя” Путіну.

“Але як можна пробувати врятувати або зберегти те, що насправді було повністю втрачено?” – наголосив польський прем’єр.

За його словами, зараз є привід добре зрозуміти динаміку імперіалізму і тоталітаризму в Росії. Це також слушний момент подивитися на себе у дзеркало і подумати про свою ідентичність.

Він зауважив, що в 1920 році Варшавська битва (між поляками, за підтримки військ УНР, і більшовиками) сформувала світовий лад на 20 років.

“Зараз ведеться битва за Україну, і вона, можливо, визначатиме майбутнє на кілька століть”, – наголосив Моравецький.

Парадоксом цієї війни він назвав те, що коли Україна переможе, то це буде, насамперед, її перемога.

“Натомість якщо вона програє, то це буде поразка нас усіх і кінець того світу, який ми знаємо”, – констатував польський політик.

“Тому, я закликаю до ізоляції російського президента. Так, дипломатія вимагає діалогу, але не ведуться переговори з терористами. Злочинців необхідно засудити, а ідеологію “русского мира” – подолати і викорінити”, – наголосив Моравецький.

На переконання польського прем’єра, “не достатньо буде виграти війну, потрібно буде не програти і не втратити мир”.

Він додав, що західний світ повинен спільно вирішити, що Росія вже ніколи не загрожуватиме миру в Європі. Натомість ціну за збереження миру повинні також будуть заплатити країни з-за меж ЄС та НАТО.

Глава польського уряду наголосив, що спільним досягненням має бути “перемога над націоналізмом і колоніалізмом”.

Моравецький нагадав, що колись, під час воєнного стану в Польщі (1981-1983 рр.), усі говорили, що немає свободи без солідарності.

“Сьогодні треба сказати, що немає Заходу без вільної і переможної України”, – констатував глава польського уряду.

Нагадаємо, 13 травня в інтерв’ю італійському телеканалу RAI 1 президент України Володимир Зеленський заявив, що президент Франції Еммануель Макрон, щоб зберегти обличчя президенту Росії Володимиру Путіну, пропонував Україні частково поступитись своїм суверенітетом.

Читайте також:
У майбутньому між Польщею й Україною не буде кордону, – Дуда

Унікальних переглядів: 13
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

СБУ ліквідувала масштабну схему розкрадання бронежилетів для військових

Правоохоронці ліквідували схему розкрадання гуманітарної допомоги та спроби незаконно продати понад тисячу бронежилетів на загальну суму понад 12 мільйонів гривень. Про це в четвер, 19 травня, інформує пресцентр Служби...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse