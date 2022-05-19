Прем’єр Польщі закликав ізолювати Путіна, а не “зберегти йому лице”

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Фото: AFP

Битва за Україну вирішуватиме майбутнє нинішньої епохи. Тож президента Росії Володимира Путіна потрібно ізолювати, а не “зберегти йому обличчя”, а ідеологія “русского мира” має бути ліквідована.

Про це в четвер, 19 травня, заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає “Укрінформ”.

Він наголосив, що трагедія мирного населення в Бучі чи Маріуполі й останні події в Україні повинні всіх розбудити від летаргічного сну і відкинути колишні омани.

Моравецький звернув увагу, що на міжнародній арені спостерігаються спроби “зберегти обличчя” Путіну.

“Але як можна пробувати врятувати або зберегти те, що насправді було повністю втрачено?” – наголосив польський прем’єр.

За його словами, зараз є привід добре зрозуміти динаміку імперіалізму і тоталітаризму в Росії. Це також слушний момент подивитися на себе у дзеркало і подумати про свою ідентичність.

Він зауважив, що в 1920 році Варшавська битва (між поляками, за підтримки військ УНР, і більшовиками) сформувала світовий лад на 20 років.

“Зараз ведеться битва за Україну, і вона, можливо, визначатиме майбутнє на кілька століть”, – наголосив Моравецький.

Парадоксом цієї війни він назвав те, що коли Україна переможе, то це буде, насамперед, її перемога.

“Натомість якщо вона програє, то це буде поразка нас усіх і кінець того світу, який ми знаємо”, – констатував польський політик.

“Тому, я закликаю до ізоляції російського президента. Так, дипломатія вимагає діалогу, але не ведуться переговори з терористами. Злочинців необхідно засудити, а ідеологію “русского мира” – подолати і викорінити”, – наголосив Моравецький.

На переконання польського прем’єра, “не достатньо буде виграти війну, потрібно буде не програти і не втратити мир”.

Він додав, що західний світ повинен спільно вирішити, що Росія вже ніколи не загрожуватиме миру в Європі. Натомість ціну за збереження миру повинні також будуть заплатити країни з-за меж ЄС та НАТО.

Глава польського уряду наголосив, що спільним досягненням має бути “перемога над націоналізмом і колоніалізмом”.

Моравецький нагадав, що колись, під час воєнного стану в Польщі (1981-1983 рр.), усі говорили, що немає свободи без солідарності.

“Сьогодні треба сказати, що немає Заходу без вільної і переможної України”, – констатував глава польського уряду.

Нагадаємо, 13 травня в інтерв’ю італійському телеканалу RAI 1 президент України Володимир Зеленський заявив, що президент Франції Еммануель Макрон, щоб зберегти обличчя президенту Росії Володимиру Путіну, пропонував Україні частково поступитись своїм суверенітетом.

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