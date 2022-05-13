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Питання переговорів з Росією ускладнюється щодня, – Зеленський

13/05/2022 12:56

Можливість переговорів із Російською Федерацією ускладнюється щодня. Президент України Володимир Зеленський підтверджує, що готовий до переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним, однак без його посередників і без ультиматумів.

Про це глава держави заявив у інтерв’ю італійському телеканалу “Rai 1”, оприлюдненому в п’ятницю, 13 травня.

“Питання перемовин з Російською Федерацією ускладнюється щоденно. Тому що щодня деокуповуються ті чи інші невеликі, я б так сказав, містечка, де живуть або жили, на жаль, констатуємо, що жили… люди. Бо багато людей покинули свої домівки і багато людей було вбито.

Коли ми деокуповуємо ці місця, ми бачимо сліди знущань, катування, розстрілів та руйнувань, які залишили російські військові. Саме через це ускладнюються моменти щодо можливості перемовин…

Як президент я готовий говорити з Путіним. Але тільки з ним. Без його посередників будь-яких. І на умовах діалогу, а не на умовах ультиматумів”, – сказав Зеленський.

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Україна

Питання переговорів з Росією ускладнюється щодня, – Зеленський

Можливість переговорів із Російською Федерацією ускладнюється щодня. Президент України Володимир Зеленський підтверджує, що готовий до переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним, однак без його посередників і без ультиматумів. Про...

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