У Криму поховали вже 92 особи, які померли на війні РФ проти України. Кримчани покидають півострів

Велика кількість кримчан покидає територію півострова, боячись призову до лав російської армії.

Про це під час брифінгу в “Медіацентрі Україна” у четвер, 19 травня, розповіла постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.

За її словами, у Криму зростає кількість загиблих внаслідок російсько-української війни. Українській владі вдалось зафіксувати щонайменше 92 похорони на території окупованого росіянами півострова.

“Ми змогли верифікувати мінімум 92 похорони, які відбувалися на території півострова. Із них 48 — скоріш за все є громадянами України, тобто люди, які народжені на території півострова, тому що всі люди, які були народжені до 2014 року, проживали на півострові, вони є частіше за все нашими громадянами. Такі похорони відбуваються в кожному містечку в Криму. Люди незадоволені цим, вони не хочуть помирати”, — розповіла Таміла Ташева.

Також війна відчутно впливає на повсякденне життя кримчан.

“Війна дуже сильно відчутна. Відчутна по цінах, які вони бачать на полицях своїх магазинів, по медикаментах, яких не вистачає. Ланцюжки постачання продуктів, вони фактично зіпсувалися після 24 лютого. Тому що все постачалось з території РФ, а це достатньо ускладнено на даний момент”, — сказала Ташева.

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