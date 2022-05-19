Генштаб: з 5 травня ЗСУ звільнили вже 23 населені пункти на Харківщині

Мета другого етапу російського плану війни в України лишається без змін – це окупація Донецької та Луганської областей. На Донецькому напрямку ворог намагається наступати вздовж усієї лінії зіткнення, веде вогонь з артилерії, мінометів та за підтримки авіації.

Про це повідомив у четвер, 19 травня, на брифінгу в Media Center Ukraine бригадний генерал, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.

Активні бойові дії нині тривають на Сєвєродонецькому, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках.

“Основні зусилля зосереджують на веденні наступу з метою розсічення та оточення підрозділів угруповування Обʼєднаних сил в районах Лисичанськ і Сєвєродонецьк. Поступово противник втрачає свої наступальні спроможності. Крім того, не залишає спроб наступу в напрямку на Словʼянськ”, – повідомив Громов.

На Маріупольському напрямку інтенсивність бойових дій знижена. Нині триває евакуація наших героїв.

На Харківському напрямку діями наших військ із 5 травня вже звільнено 23 населені пункти. Росія посилила вогневий вплив та намагається стримати наступ наших військ і вихід на межі державного кордону. Тривають обстріли Сумської та Чернігівської області, щоб завдати нам втрат і відволікти від основних напрямків.

На Рівненському та Житомирському напрямках ознак формування ударних угруповань нема, зберігається загроза ракетних ударів з території Білорусі.

“За наявними даними, противник розпочав заходи інженерного обладнання аеродрому Зібровка (Гомельська область). У подальшому може використовуватися військова база РФ на території Білорусі”, – зазначив Громов.

У Брестській і Гродненській областях перевіряються спроможності з формування територіальної оборони. На одному полігоні тренувалися будувати понтонну переправу та форсувати річку.

“Мабуть, білорусам не дають спокою лаври батальйонної тактичної групи 74 окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ, яка форсувала річку Сіверський Донець і зазнала значних втрат”, – додав Громов.

Ситуація біля Придністровʼя стабільно напружена. Масового переміщення особового складу і техніки нема.

На Миколаївському напрямку росіяни вели вогонь, але активних боїв не було. Основні зусилля – на розвідці, утриманні зайнятих рубежів.

Кораблі Росії продовжують загрожувати завданням ударів по обʼєктах углибині нашої території. Щоб імітувати загрозу висадки морського десанту, виконуються операційні дії в районі мису Тарханкут і в північно-західній частині Чорного моря.

З 10 травня і до сьогодні збройні сили ворога здійснили 63 ракетні удари. Основні цілі – обʼєкти у Львівській, Хмельницькій, Чернігівській, Сумській, Одеській і Миколаївській областях. Тобто там, де немає бойових дій.

У Криму окупанти продовжують відновлювати боєздатність своїх підрозділів.

Водночас за період повномасштабної війни на території РФ зафіксовано 12 випадків умисних підпалів військкоматів, зокрема пʼять із них – за минулий тиждень у Ростовській і Рязанській областях, Волгограді й Омську.

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