Генштаб оновив статистику втрат російських окупантів

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Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 19 травня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення 200 військовослужбовців противника, 20 бронемашин, 1 літака тощо.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.05 орієнтовно склали:

особового складу – ліквідовано близько 28 500 (+200) осіб,

танків ‒ 1 254 (+3),

бойових броньованих машин ‒ 3 063 (+20),

артилерійських систем – 595 (+9),

РСЗВ – 199,

засобів ППО – 93 (+2),

літаків – 203 (+1),

гелікоптерів – 167

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 455 (+14),

крилатих ракет – 103 (+1),

кораблів/катерів – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2157 (+20),

спеціальної техніки – 43.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 18 травня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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