Внаслідок ворожої атаки на Сєвєродонецьк загинули чотири людини, ще троє – поранені

Наслідки ворожого обстрілу Сєвєродонецьк на Луганщині, 16 травня 2022 року

Чотири людини загинули і ще три отримали поранення у результаті російських обстрілів Сєвєродонецька Луганської області.

Про це вранці в четвер, 19 травня, повідомив глава ЛугОВА Сергій Гайдай.

“Сєвєродонецьк обстрілювали із самого ранку. Подекуди, через потужні обстріли рятувальники не в змозі були виїхати на місця займань по дві години. Пошкоджено щонайменше вісім будинків, деякі із них палали – окремі квартири та цілі під’їзди. 18 травня в місті загинули четверо осіб, поранені ще троє. Усі – зранку та в старих районах міста”, – йдеться в повідомленні.

За словами голови ОВА, тіла двох жінок знайшли після обстеження квартири, куди вранці потрапив ворожий снаряд.

Поблизу одного із будинків загинув чоловік, на цій же вулиці під вогонь росіян потрапили жінка і чоловік.

Жінка загинула на місці, чоловіка з осколковими пораненнями госпіталізували.

Ще два сєвєродончанина отримали осколкові поранення та контузію. У Лисичанську жінці відірвало руку.

Також стало відомо про трьох осіб, які загинули раніше – це мешканці Білогорівки та Попасної.

Гайдай зазначив, що 18 травня росіяни застосували авіацію для руйнування цивільних об’єктів в районах населених пунктів Лоскутівка, Катеринівка та Оріхове.

Окупанти здійснювали штурмові дії в районі Устинівки та Золотого-4, успіху не мали. Ці населені пункти мають чисельні руйнування.

Також пошкодження будинків зафіксовані у Врубівці, Нирковому та Комишувасі.

Гайдай нагадав, що у Лисичанську 18 травня росіяни знеструмили потужну електропідстанцію. Область залишилася без світла.

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