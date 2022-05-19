Окупанти п’ять разів обстріляли Зеленодольську громаду з “Ураганів” і “Градів”

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Російські окупанти п’ять разів обстріляли село Велика Костромка у Зеленодольській територіальній громаді Дніпропетровської області.

Про це вранці в четвер, 19 травня, повідомив глава ДніпроОВА Валентин Резніченко.

“Неспокійна ніч. Окупанти п’ять разів обстріляли Зеленодольську громаду. Били з “Градів” та “Ураганів” по Великій Костромці.

Людей не зачепило. Пошкоджені і зруйновані будинки. Село частково без світла та газу”, – йдеться в повідомленні.

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