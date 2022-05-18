Генштаб оновив статистику втрат армії РФ у війні проти України

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Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 18 травня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення 400 військовослужбовців противника, 34 бронемашин, 1 літака тощо.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.05 орієнтовно склали:

особового складу – ліквідовано близько 28300 (+400) осіб,

танків ‒ 1251 (+16) од,

бойових броньованих машин ‒ 3043 (+34) од,

артилерійських систем – 586 (+8) од,

РСЗВ – 199 (+1) од,

засобів ППО – 91 (+1) од,

літаків – 202 (+1) од,

гелікоптерів – 167

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 441 (+5),

крилатих ракет – 102 (+5),

кораблів/катерів – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2137 (+28) од,

спеціальної техніки – 43

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 17 травня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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