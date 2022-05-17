Ще плюс 200 “хороших росіян”: Генштаб оновив статистику втрат окупантів

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Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 17 травня.
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