Ще 300 “двохсотих”: Генштаб оновив дані щодо втрат рашистів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 16 травня.
Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення 300 військовослужбовців противника, 16 бронемашин, 1 гелікоптера тощо.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.05 орієнтовно склали:
(У дужках – зміна показника порівняно з даними 15 травня)
Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.
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