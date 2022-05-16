Ще 300 “двохсотих”: Генштаб оновив дані щодо втрат рашистів

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Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 16 травня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення 300 військовослужбовців противника, 16 бронемашин, 1 гелікоптера тощо.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.05 орієнтовно склали:

особового складу – ліквідовано близько 27 700 (+300),

танків ‒ 1 228 (+8),

бойових броньованих машин ‒ 2 974 (+16),

артилерійських систем – 577 (+22),

РСЗВ – 195,

засобів ППО – 89,

літаків – 200,

гелікоптерів – 165 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 427 (+11),

крилатих ракет – 97 (+2),

кораблів/катерів – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 101 (+14),

спеціальної техніки – 42.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 15 травня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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