ЗСУ звільнили село Дементіївка на Харківщині

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Сили оборони України звільнили ще одне село в Харківській області – Дементіївка, що на північ від Харкова в Дергачівському районі.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00 у середу, 18 травня.

“На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджував на утриманні зайнятих рубежів і вогневому ураженні підрозділів наших військ. Ворог намагався проводити контратаки з метою відновлення втрачених позицій.

За результатами наступу наших військ звільнено населений пункт Дементіївка. Противник веде наступ в районі населеного пункту Тернова, бойові дії тривають”, – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 16 травня стало відомо, що батальйон Харківської бригади ТрО вийшов на північний кордон області.

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