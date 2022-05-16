Батальйон Харківської бригади ТрО вийшов на північний кордон області

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Бійці Сил оборони України вийшли на державний кордон на півночі Харківської області.

Це підтвердили в Міністерстві оборони України.

Ввечері в неділю, 15 травня, ФБ-сторінка МОУ поширила відео, на якому зафіксовано, як бійці 227-го батальйону Харківської бригади ТрО звітують про вихід на кордон.

“227-й батальйон 127-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ м. Харкова витіснив росіян та вийшов на ділянку державного кордону”, – сказано в повідомленні.

Як інформувала “Новинарня“, 14 травня про вихід підрозділів ЗСУ до кордону з Російською Федерацією на північ від Харкова повідомляв журналіст Андрій Цаплієнко.

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