Батальйон Харківської бригади ТрО вийшов на північний кордон області

Бійці Сил оборони України вийшли на державний кордон на півночі Харківської області.
Це підтвердили в Міністерстві оборони України.
Ввечері в неділю, 15 травня, ФБ-сторінка МОУ поширила відео, на якому зафіксовано, як бійці 227-го батальйону Харківської бригади ТрО звітують про вихід на кордон.
“227-й батальйон 127-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ м. Харкова витіснив росіян та вийшов на ділянку державного кордону”, – сказано в повідомленні.
Як інформувала “Новинарня“, 14 травня про вихід підрозділів ЗСУ до кордону з Російською Федерацією на північ від Харкова повідомляв журналіст Андрій Цаплієнко.
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