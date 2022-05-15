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Після вигнання з Харківщини батальйон “ЛНР” застряг на кордоні з РФ – не пускають росіяни

15/05/2022 15:23

Російські прикордонники затримали підрозділ військових так званої “ЛНР”, який тікав із поля бою в Харківській області.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України з посиланням на перехоплення розмови мешканців окупованої території Луганщини.

“В новому перехопленні дружина військового з “ЛНР”, який зараз знаходиться на території Херсонської області, розповідає про спробу одного з підрозділів відступити із зони бойових дій. В результаті, вступили в конфлікт із російськими прикордонниками”, – переповідають у ГУР.

На аудіозаписі дружина мобілізованого “ЛНРівця” розповідає про ситуацію в іншому полку – 206-му, біля Харкова.

“Вони там потрапили в якийсь «заміс», звідки виходили швидко-швидко і випадково в Білгородську область забрели. Командування звалило, кинуло їх. У підсумку командування десь удома, в Ровеньках. А вони там. Їх прикордонники затримали і тримають там. Не розуміють, хто вони і що з ними робити. Кажуть, хто ви такі, ніде ви не числитеся. Зараз там розбираються з цим полком. Якась купа мужиків зі зброєю, незаконно перейшли кордон”, – переказує жінка.

Як інформувала “Новинарня“, 13 травня в мережі з’явилося відео, на якому мобілізовані бійці до цього батальйону “ЛНР”, які тривалий час перебувають на кордоні, скаржаться на свою долю.

Нагадаємо, 14 травня стало відомо, що ЗСУ вийшли на кордон з Росією на північ від Харкова.

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