ЗСУ вийшли на кордон з Росією на північ від Харкова, – ЗМІ

На північ від Харкова українські війська відтіснили ворога до кордону з Російською Федерацією.

Про це близько 18-ї години в суботу, 14 травня, повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

“Ну ось і все. Блискучий контрнаступ ЗСУ на північ від Харкова – і ми на кордоні з самою потворною, брехливою та бридкою так званою “державою”. Звідси можна бачити рашистський зомбіленд. Хочеться постукати до них великим калібром, але, на жаль, я журналіст. Тому просто пишаюсь нашими хлопцями, які відкинули орду від мого рідного міста за її сраний порєбрік”, – написав Цаплієнко у фейсбуці.

Військкор каналу “1+1” поширив своє фото поруч з інформаційно-вказівним знаком прикордонної смуги.

“Водночас ЗСУ розпочали контрнаступ на Ізюмському напрямку. Західні аналітики, м’яко кажучи, офігівають від успіхів українських сил”, – додав Цаплієнко.

Водночас Генеральний штаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00 із деяким запізненням повідомляв, що на Харківському напрямку загарбники основні зусилля зосередили на утриманні зайнятих позицій, контролі маршрутів постачання по автошляхах на північ та схід від Харкова, а також недопущенні просування українських військ у напрямку державного кордону.

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