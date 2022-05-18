Українські військові показали, як підривали міст на Луганщині. ВІДЕО

У Бригаді швидкого реагування Нацгвардії показали, як українські військовослужбовці підривали міст у Луганській області.

Відео поширила пресслужба військової частини у середу, 18 травня.

“Щоб зупинити наступ сил окупантів на Сєвєродонецьк і Лисичанськ, підірвано мости на ключовому сполученні, що йде з Рубіжного. Операція проводилася силами бійців нашої бригади, спецпризначенців ССО та представників СБУ. Підрив мостів допоміг захистити Київ. Надасть переваги і в обороні контрольованого обласного центру Луганщини”, – йдеться в повідомленні.

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