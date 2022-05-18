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Росіяни вдарили по Дніпру: є руйнування, поранено жінку

18/05/2022 08:44

Російські окупанти завдали по місту Дніпро ракетних ударів. Одна з ракет була збита системами протиповітряної оборони ЗСУ, а друга поцілила в об’єкт транспортної інфраструктури.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко вранці в середу, 18 травня.

За його даними, уламки збитої ППО ракети впали на приватне подвір’я. У результаті поранення отримала жінка. Також було пошкоджено два будинки.

“Інша ракета влучила по об’єкту транспортної інфраструктури. Його зруйновано”, – розповів глава ОВА.

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