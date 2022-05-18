РФ висилає 37 французьких і 24 іспанських дипломатів

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Міністерство закордонних справ Російської Федерації оголосило персонами нон грата 27 іспанських і 34 французьких дипломатів.

Про це в середу, 18 травня, інформує “Європейська правда” з посиланням на пресслужбу відомства.

Сьогодні в МЗС Росії було викликано посла Іспанії, якому росіяни заявили рішучий протест у зв’язку з рішенням вислати 27 співробітників російських дипломатичних установ у Іспанії.

“Підкреслено, що цей недружній крок негативно вплине на російсько-іспанські відносини” – йдеться заяві російського МЗС.

“У відповідь 27 співробітників посольства Іспанії в Москві та Генерального консульства Іспанії в Санкт-Петербурзі оголошені persona non grata”.

Іспанським дипломатам надали семиденний термін на те, щоб залишити територію Росії.

Наслідки візиту посла Франції до російського МЗС схожі. Після рішення вислати 41 співробітника російських дипломатичних установ у Франції, росіяни вдалися до зустрічного кроку.

“Як відповідь 34 співробітники французьких дипломатичних установ в Росії оголошені persona nоn grata”, – заявили в МЗС РФ.

Французьким дипломатам надали більше часу – два тижні на те, щоб покинути Російську Федерацію.

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