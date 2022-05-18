Коли РФ ослабне, українське військо за 2-3 години має зайняти всю територію Криму, – Умеров

Коли Російська Федерація ослабне і почне руйнуватися, українське військо має бути готовим за 2-3 години зайняти всю територію Кримського півострова. Але війною Крим повернути не вдасться.

Таку думку висловив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров в інтерв’ю “Укрінформу”, котре опубліковане у середу, 18 травня.

“Війною нам Крим повернути не вдасться, але Україна повинна мати готовність номер один, мати достатньо військ, щоб упродовж 2-3 годин зайняти всю територію Криму. Це знадобиться, коли Росія почне руйнуватися. Тоді буде мало часу, можливо, один або три дні, а може, кілька годин, коли з-під уваги центру зникне Крим, бо в Москві будуть проблеми. І в цей момент Україна має встигнути зайти до Криму. Там одразу має запрацювати військова адміністрація, встановлений комендантський режим. А потім років 15-20 – жодних виборів, населення треба очистити, аби залишилися лише ті, хто визнає Україну. А решта нехай скористається мостом”, – сказав Ільмі Умеров.

Так, він наголосив, що міст через Керченську протоку руйнувати не можна – по ньому мають виїхати з Криму всі, хто не визнаватиме українську владу на півострові.

“По ньому всі бажаючі повинні виїхати, за винятком тих, хто має руки в крові. Тих мають віддати під суд”, – каже Умеров.

“Гадаю, повернення Криму безпосередньо залежить від того, наскільки глибоко і сильно ослабне рф і наскільки швидко вона програватиме. Крим можна буде повернути тільки в тому разі, якщо росія перестане існувати в нинішньому вигляді”, – резюмував він.

Умеров додав, що Україна зможе повернути свої території за умови, що світ їй допомагатиме, причому активніше, ніж зараз.

“Тільки-но у Москви зникне бажання бомбити українські міста та села – а це станеться, коли допомога колективного Заходу Україні буде істотнішою та оперативнішою, – тоді Крим повернеться. Зауважу, що усунення Путіна не вплине на це питання, оскільки замість нього прийде другий путін, тому потрібно боротися не з ним, а за системні та всеосяжні санкції проти росії і посилення військової могутності нашої країни. Тільки це зможе змусити Росію повернути захоплені території та відновлювати зруйноване війною”, – вважає заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу.

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