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“Не засудили вчора – повторюється сьогодні”: активісти закликають до шторму в соцмережах до 78-х роковин геноциду кримськотатарського народу

18/05/2022 09:30

“Не засудили вчора – повторюється сьогодні”: Кримськотатарський ресурсний центр розпочав шторм у соцмережах до 78 роковин геноциду кримськотатарського народу.

Про це активісти написали напередодні на сторінці у ФБ.

“Кримськотатарський Ресурсний Центр розпочинає шторм  у соціальних мережах, присвячений Дню пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Закликаємо кожного небайдужого, кожну людину, кожного свідомого громадянина своєї країни долучитися до нас. Ми хочемо нагадати українському та міжнародному суспільствам про страшний злочин проти людяності, про геноцид кримськотатарського народу в 1944 році. Усього із Криму тоді було вислано 238 500 осіб, а число загиблих у перші роки склало 110 200 чоловік або 46,2% від числа всіх висланих”, – йдеться в повідомленні. 

Активісти закликали долучатися до шторму “Не засудили вчора – повторюється сьогодні”, аби надати розголосу злочинам РФ проти людяності, які набувають системного характеру.

“Світ не засудив геноцид кримськотатарського народу у 1944 і ця безкарність породила нові злочини. Тепер РФ вчинила геноцид українського народу. Ми маємо це зупинити”, – наголошують в КРЦ. 

Як долучитися до шторму

Для того, щоб долучитися до шторму «Не засудили вчора – повторюється сьогодні» КРЦ, перейдіть за посиланням на сторінки в соцмережах:

  1. Оберіть плакат.
  2. Скопіюйте типовий текст та поширте його власним дописом у себе на сторінці або поділіться своєю власною історією, яку вам довелося пережити через повномасштабну війну.
  3. Затегайте друзів.
  4. Особистим повідомленням з цією інструкцією попросіть друзів долучитися до шторму.

Типовий текст:

“Я приєднуюся до Facebook – шторму Кримськотатарського Ресурсного Центру, аби показати усьому світу злочини РФ проти людяності, які набувають системного характеру. У 1944 вони проводили геноцид кримськотатарського народу, а сьогодні вони це роблять і з українським. Ми маємо це зупинити”.

Ці плакати були розроблені активістами міжнародного руху за деокупацію Криму і солідарність з кримськотатарським народом #LIBERATECRIMEA, а набули свого професійного вигляду завдяки українському художнику Андрію Єрмоленко.

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