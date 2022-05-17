“Час додому”: в Криму пройде мітинг на підтримку територіальної цілісності України

У тимчасово окупованому Сімферополі пройде мітинг на підтримку територіальної цілісності України під назвою “Сімферополь — час додому!”.
Захід відбудеться в середу, 18 травня, о 12:00.
Організатори заявили, що точне місце проведення озвучать за дві години до мітингу, щоб окупанти не мали змоги підготуватися.
“Вийти на мітинг — це заявити про право на свій дім. Це вшанувати жертв депортації кримських татар. Це згадати про загиблих на війні та засудити вторгнення росії. Це підтримати територіальну цілісність України”, — йдеться в анонсі.
На акцію просять приходити з жовтими стрічками.
При цьому місце проведення мітингу обіцяють розсекретити за дві години до його початку – о 10:00, щоб окупанти не встигли підготуватися.
Вони також звернулися до людей, які були змушені залишити український Крим, з проханням підтримати подію, натиснувши кнопку “Відвідаємо”.
“Покажемо, що нас багато!”, – закликали організатори.
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