“Час додому”: в Криму пройде мітинг на підтримку територіальної цілісності України

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У тимчасово окупованому Сімферополі пройде мітинг на підтримку територіальної цілісності України під назвою “Сімферополь — час додому!”.

Захід відбудеться в середу, 18 травня, о 12:00.

Організатори заявили, що точне місце проведення озвучать за дві години до мітингу, щоб окупанти не мали змоги підготуватися.

“Вийти на мітинг — це заявити про право на свій дім. Це вшанувати жертв депортації кримських татар. Це згадати про загиблих на війні та засудити вторгнення росії. Це підтримати територіальну цілісність України”, — йдеться в анонсі.

На акцію просять приходити з жовтими стрічками.

При цьому місце проведення мітингу обіцяють розсекретити за дві години до його початку – о 10:00, щоб окупанти не встигли підготуватися.

Вони також звернулися до людей, які були змушені залишити український Крим, з проханням підтримати подію, натиснувши кнопку “Відвідаємо”.

“Покажемо, що нас багато!”, – закликали організатори.