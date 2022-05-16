У Криму будівлю окупаційної “влади” облили синьою і жовтою фарбою, – Чубаров

У тимчасово окупованій Євпаторії (АРК) невідомі “пофарбували” жовтою та блакитною фарбою будівлю окупаційної адміністрації.
Про це в понеділок, 16 травня, повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
“Крим – це Україна! У ніч із 15 на 16 травня кримські партизани вказали російським загарбникам на те, що їм слід швидше залишати окупований ними півострів. Поки що міст через Керченську протоку не підірвали”, – написав він.
Чубаров опублікував фото облитої фарбою будівлі і зазначив, що йдеться про окупаційну адміністрацію міста Євпаторія.
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