У Криму будівлю окупаційної “влади” облили синьою і жовтою фарбою, – Чубаров

Фото: Рефат Чубаров/Facebook

У тимчасово окупованій Євпаторії (АРК) невідомі “пофарбували” жовтою та блакитною фарбою будівлю окупаційної адміністрації.

Про це в понеділок, 16 травня, повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

“Крим – це Україна! У ніч із 15 на 16 травня кримські партизани вказали російським загарбникам на те, що їм слід швидше залишати окупований ними півострів. Поки що міст через Керченську протоку не підірвали”, – написав він.

Чубаров опублікував фото облитої фарбою будівлі і зазначив, що йдеться про окупаційну адміністрацію міста Євпаторія.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу також висловив сподівання, що “наступного разу “коктейль Молотова” також досягне своєї мети”.

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