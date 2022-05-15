Home / В окупації / У Криму чоловіків мобілізують до ЗС РФ для служби на окупованій Херсонщині, – ГУР

У Криму чоловіків мобілізують до ЗС РФ для служби на окупованій Херсонщині, – ГУР

15/05/2022 15:35

Окупаційна влада в Криму хоче мобілізувати чоловіків нібито для служби на тимчасово захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України 15 травня.

“На “державні підприємства” півострова надійшло розпорядження окупаційної влади про відправлення до місцевих військкоматів визначеної кількості чоловіків (залежить від загальної кількості співробітників)”, – йдеться в повідомленні ГУР.

За даними розвідки, чоловікам пропонують підписати контракти зі збройними силами РФ на строк від трьох місяців до одного року. Обіцяють несення служби на тимчасово захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей.

“Як показує практика, подібні обіцянки окупантами не виконуються. Багато полонених рашистів скаржаться саме на те, що попри обіцянки «виконувати виключно поліційні функції у захоплених населених пунктах», вони одразу опиняються на передовій”, – зазначили в ГУР.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 81 – 15.05.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Країни G7 підтримують передачу заарештованих російських активів на відбудову України, – Кулеба

Міністр закордонних справ  Дмитро Кулеба відзначив позитивну реакцію країн Великої сімки (G7) на ідею передавати заарештовані російські активи на відбудову України. Про це він розповів у фейсбуці в неділю, 14...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse