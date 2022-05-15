У Криму чоловіків мобілізують до ЗС РФ для служби на окупованій Херсонщині, – ГУР

Окупаційна влада в Криму хоче мобілізувати чоловіків нібито для служби на тимчасово захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України 15 травня.

“На “державні підприємства” півострова надійшло розпорядження окупаційної влади про відправлення до місцевих військкоматів визначеної кількості чоловіків (залежить від загальної кількості співробітників)”, – йдеться в повідомленні ГУР.

За даними розвідки, чоловікам пропонують підписати контракти зі збройними силами РФ на строк від трьох місяців до одного року. Обіцяють несення служби на тимчасово захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей.

“Як показує практика, подібні обіцянки окупантами не виконуються. Багато полонених рашистів скаржаться саме на те, що попри обіцянки «виконувати виключно поліційні функції у захоплених населених пунктах», вони одразу опиняються на передовій”, – зазначили в ГУР.

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