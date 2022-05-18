Десантники ЗСУ назавжди “приземлили” ворожий безпілотник ZALA. ФОТО

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Даний тип БПЛА призначений для спостереження, цілевказування для забезпечення точного артилерійського вогню, коригування вогню тощо.

“Безпілотний літальний апарат російських окупантів “ZALA 421-08” був назавжди “приземлений” розрахунком зенітно-ракетного комплексу “Стріла-10”, – ідеться в повідомленні.

Про це в середу, 18 травня, повідомила служба зв’язків з громадськістю Командування ДШВ ЗСУ.

Підрозділ протиповітряної оборони 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України знищив ще один російський безпілотник оперативно-тактичного рівня.

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