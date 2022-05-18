В окупованому Мелітополі сили опору підірвали бронепоїзд росіян, – ЗМІ

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В окупованому Мелітополі Запорізької області український рух опору підірвав під час руху російський ешелон із військовими і технікою.

Про це в середу, 18 травня, інформує “Українська правда” з посиланням на місцеві ЗМІ та Штаб оборони Запорізького краю.

“Очевидці в Мелітополі повідомляли про звук вибухів і перестрілки в районі м’ясокомбінату. Згодом місцеві журналісти підтвердили, що українські партизани здійснили дистанційний підрив бронепоїзда в цьому районі”, – йдеться в повідомленні.

Склад поїзду становив десять вагонів.

Вибух здійснили під вагоном з особовим складом окупаційних підрозділів РФ, який їхав на ротацію.

Унаслідок вибуху пошкоджено дві залізничні колії.

Бронепоїзд зупинили, також заблоковано вагони з паливно-мастильними матеріалами, які рухалися вслід за ним.

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