В окупованому Мелітополі сили опору підірвали бронепоїзд росіян, – ЗМІ

В окупованому Мелітополі Запорізької області український рух опору підірвав під час руху російський ешелон із військовими і технікою.
Про це в середу, 18 травня, інформує “Українська правда” з посиланням на місцеві ЗМІ та Штаб оборони Запорізького краю.
“Очевидці в Мелітополі повідомляли про звук вибухів і перестрілки в районі м’ясокомбінату. Згодом місцеві журналісти підтвердили, що українські партизани здійснили дистанційний підрив бронепоїзда в цьому районі”, – йдеться в повідомленні.
Склад поїзду становив десять вагонів.
Вибух здійснили під вагоном з особовим складом окупаційних підрозділів РФ, який їхав на ротацію.
Унаслідок вибуху пошкоджено дві залізничні колії.
Бронепоїзд зупинили, також заблоковано вагони з паливно-мастильними матеріалами, які рухалися вслід за ним.
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