Home / Війна / В окупованому Мелітополі сили опору підірвали бронепоїзд росіян, – ЗМІ

В окупованому Мелітополі сили опору підірвали бронепоїзд росіян, – ЗМІ

18/05/2022 16:49

В окупованому Мелітополі Запорізької області український рух опору підірвав під час руху російський ешелон із військовими і технікою.

Про це в середу, 18 травня, інформує “Українська правда” з посиланням на місцеві ЗМІ та Штаб оборони Запорізького краю.

“Очевидці в Мелітополі повідомляли про звук вибухів і перестрілки в районі м’ясокомбінату. Згодом місцеві журналісти підтвердили, що українські партизани здійснили дистанційний підрив бронепоїзда в цьому районі”, – йдеться в повідомленні.

Склад поїзду становив десять вагонів.

Вибух здійснили під вагоном з особовим складом окупаційних підрозділів РФ, який їхав на ротацію.

Унаслідок вибуху пошкоджено дві залізничні колії.

Бронепоїзд зупинили, також заблоковано вагони з паливно-мастильними матеріалами, які рухалися вслід за ним.

Читайте також:
Рух опору в окупованому Мелітополі ліквідував 70 рашистів, – ГУР

Унікальних переглядів: 391
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Окупант Шишимарін визнав в суді провину у вбивстві мирного українця на Сумщині

Військовослужбовець армії РФ Вадим Шишимарін під час суду повністю визнав провину у вбивстві 62-річного мирного мешканця Сумщини Олександра Шеліпова. Про це в середу, 18 травня, повідомило видання “Ґрати” за...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse