Під обстрілом із “градів” колони цивільних на Херсонщині загинуло не менше трьох людей

Російські окупанти обстріляли з ракетних систем залпового вогню колону цивільних осіб на півночі Херсонської області, внаслідок чого загинули щонайменше три людини.

Про це 18 травня повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“Ворог продовжує обстріл по всій лінії зіткнення. Отримано дані про черговий варварський обстріл окупантами мирної колони з людьми в районі села Давидів Брід у Херсонській області. Орки били із “градів”. Щонайменше троє людей загинули, ще шестеро отримали поранення, зокрема вкрай тяжкі”, – ідеться у зведенні Вілкула в телеграмі.

“Лікарі борються за їхнє життя у наших лікарнях. Прокуратурою відкрито справу за фактом порушення законів війни, об’єднаних з умисним убивством”, – зазначив голова криворізької ВА.

Про обстріл колони цивільних біля села Давидів Брід Бериславського району Херсонської області стало відомо напередодні, 17 травня. Автомобілі рухалися з боку Дніпропетровської області на окуповану територію Херсонщини.

Як повідомив депутат Херсонської обласної ради Ігор Йосипенко, “орками було обстріляно з “градів” близько сотні легкових авто, власники яких намагалися проїхати з Кривого Рогу в напрямку Берислава”.

За його словами, люди простояли в черзі біля села близько трьох діб і наважилися їхати далі, незважаючи на попередження ЗСУ про заборону перетину лінії вогню.

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