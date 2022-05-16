ЗСУ знищили склади боєприпасів окупантів на Херсонщині та Харківщині

Українські військові завдали ударів по складах боєприпасів російських військових, котрі розташовувалися в районі міста Ізюм Харківської області та села Давидів Брід Херсонської області.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ в понеділок, 16 травня.
“В результаті вогневого ураження Силами оборони ворожих складів, що розміщувались в місті Ізюм, знищено значний запас боєприпасів”, – йдеться в повідомленні.
“На Південнобузькому напрямку (…) Сили оборони України здійснили вогневе ураження польового складу боєприпасів противника в районі населеного пункту Давидів Брід”, – зазначено також у зведенні.
Давидів Брід – село у Великоолександрівській селищній громаді Бериславського району Херсонської області.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 82 – 16.05.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!