ЗСУ знищили склади боєприпасів окупантів на Херсонщині та Харківщині

Українські військові завдали ударів по складах боєприпасів російських військових, котрі розташовувалися в районі міста Ізюм Харківської області та села Давидів Брід Херсонської області.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ в понеділок, 16 травня.

“В результаті вогневого ураження Силами оборони ворожих складів, що розміщувались в місті Ізюм, знищено значний запас боєприпасів”, – йдеться в повідомленні.

“На Південнобузькому напрямку (…) Сили оборони України здійснили вогневе ураження польового складу боєприпасів противника в районі населеного пункту Давидів Брід”, – зазначено також у зведенні.

Давидів Брід – село у Великоолександрівській селищній громаді Бериславського району Херсонської області.

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