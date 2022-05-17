“Ukraine – сталь”: українці продовжують чинити спротив окупантам. ВІДЕО

Скріншот із відео

Ворог думав, що йому буде легко на українській землі, але зустрів тут спротив, якого ще не бачила світова історія.

Від Маріуполя до Чернігова, від Охтирки до Мелітополя, від Херсона до Сум ворог зустрів сталевий спротив свідомої нації.

На цій землі протистоять кремлівській орді всі: від новосформованого батальйону тероборони до навченої групи спецпризначенців у глибокому тилу ворога, від медиків до волонтерів, кожен цивільний чинить спротив.

Українці – це сталь.

Мотиваційне відео від тих, хто в ці хвилини чинить спротив:

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